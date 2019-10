Melhor expectativa futura para governo Bolsonaro

Equipe BR Político

A expectativa quanto aos próximos três anos do governo Jair Bolsonaro teve leve melhora no último mês, revela pesquisa feita pela XP Investimentos em parceria com o instituto de pesquisas Ipespe. A expectativa positiva, que era de 43%, passou a 46%, revela o levantamento. Os que esperam um governo ruim ou péssimo daqui para a frente são 31% (eram 33% há um mês).

A avaliação atual também experimentou leve recuperação, dentro da margem de erro. Os que consideram o governo ótimo ou bom foram de 30% para 33%, enquanto os que avaliam a gestão Bolsonaro como ruim ou péssima foram de 41% para 38%. O percentual dos que consideram o governo regular se manteve estável, em 27%.

É o primeiro sinal de melhora desde julho, período em que a avaliação do presidente caiu, no total, de 34% para 30% e a desaprovação havia subido de 35% para 41%.

A melhora coincide com alguns indicadores levemente positivos na economia, como o PIB do terceiro trimestre, a inflação baixa, a leve recuperação do emprego, a queda dos juros e a aprovação, em primeiro turno, da reforma da Previdência no Senado.