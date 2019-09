Membros do Novo querem expulsão de Salles do partido

Equipe BR Político

Integrantes do Novo protocolaram, no último sábado, 24, um requerimento à Comissão de Ética da legenda para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seja expulso do quadro de filiados do partidos. O motivo seria a atuação de Salles na pasta que, segundo os autores do pedido, não reflete a postura do partido. O pedido de expulsão, no entanto, encontra resistência de outros filiados, incluindo o líder do partido na Câmara, Marcel van Hattem (Novo-RS), que acredita que o requerimento será arquivado. De acordo com a Folha, van Hattem afirmou que Salles implementou “uma série de medidas que estão em consonância com o que defende o Novo”. “Suspensão ou expulsão de filiado por opinião política não cabe”, disse.

O ministro está no meio da crise ambiental que, na semana passada, tomou proporções internacionais. Vale lembrar também que, na quinta-feira, 22, a Rede protocolou um pedido de impeachment de Salles junto ao STF. “Entendemos que Salles tem atuado com grande convicção na adoção de condutas divergentes com os programas do Partido NOVO no tema ambiental, demitindo profissionais qualificados, desdenhando de dados científicos e revogando políticas públicas sem debate prévio”, escreveu um dos autores do requerimento de expulsão, o deputado estadual Chicão Bulhões (Novo-RJ).

