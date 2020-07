Mendonça diz ‘ilusório pensar que presidente tenha poder de ingerência na PF’

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou nesta sexta-feira, 3, achar “ilusória” a ideia de que políticos tenham poder de ingerência na Polícia Federal. Em live do BTG Pactual com o ex-ministro da Justiça Nelson Jobim, hoje presidente do conselho de administração do banco, Mendonça saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro na questão e disse não acreditar que tenha tentado interferir no órgão.

“Elocubrar uma interferência na Polícia Federal é impensável. Qualquer governo que tente fazer isso não vai ter êxito, pelo contrário, vai ter contra si uma avaliação, não só política, mas de risco jurídico evidente”, afirmou. Entretanto, fez ressalvas quanto à atuação do órgão. “A independência e autonomia que a Polícia Federal tem não significa uma soberania de atuação”, disse, antes de mencionar a cobrança pelo que chamou de atuação isenta. “O que a gente cobra é que persigam o crime, mas de modo imparcial, isento, sem perseguição a grupo ‘A’ ou grupo ‘B’, que tenham uma atuação responsável. Não tenho que ter um ‘politivismo'”, disse. Na explicação de seu posicionamento, o ministro disse não acreditar na tese de que o direito penal soluciona a corrupção.

Divisão de ministério

Durante a sua fala desta sexta, Mendonça abordou a possibilidade da divisão do ministério que chefia com a divisão das pastas de Justiça e Segurança Pública, unidas a pedido do ex-ministro Sérgio Moro. O ministro afirmou que seria “irresponsável” fazer uma divisão no momento. “O que não significa que não possa ser feito com planejamento”, disse.