Mendonça pede abertura de inquérito por causa de artigo

O ministro da Justiça, André Mendonça, avisou que pedirá a abertura de um inquérito por causa de um artigo publicado no site do jornal Folha de S. Paulo. O texto em questão, escrito por Hélio Schwartsman, tem como título e tema “Por que torço para que Bolsonaro morra”. “Quem defende a democracia deve repudiar o artigo”, disse Mendonça em seu Twitter. “Assim, com base nos artigos 31, IV; e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura de inquérito à Polícia Federal”, avisou o ministro.

Não é a primeira vez que o atual titular da Justiça defende o presidente diante de uma publicação. Em junho, Mendonça pediu investigação por causa de uma charge, divulgada nas redes sociais pelo jornalista Ricardo Noblat, que trazia Bolsonaro alterando a cruz vermelha, símbolo das organizações médicas, para uma suástica nazista.