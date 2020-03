Mercado abre derretendo

Castigado mais uma vez pelos feitos do coronavírus, o mercado abriu suas operações, nesta segunda, derretendo. Logo no início dos trabalhos, a Bolsa brasileira despencou e teve mais um circuit breaker, suspendendo suas operações. É a quinta vez que isso acontece desde a segunda-feira passada.

A reação foi causada pela decisão dos Estados Unidos de cortarem fortemente seu juros. A atitude foi interpretada pelo mercado como uma avaliação dos americanos de que a crise será mais longa e séria do que se esperava. Por isso, o mercado reagiu com grande preocupação ao risco. E a expectativa é se a queda se manterá ao longo do dia.