Mercado estima inflação acima de 3% em 2020

Relatório Focus divulgado nesta terça-feira, 3, pelo Banco Central elevou, pela 12ª semana seguida, a estimativa de inflação para este ano. Os economistas do mercado preveem a inflação em 3,02% para 2020. Essa é a primeira vez, desde março, que a projeção fica acima dos 3%. A redução na estimativa da previsão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do País, no decorrer de 2020, está relacionada à recessão na economia, fruto da pandemia da covid-19. Para 2021, o mercado financeiro subiu de 3,10% para 3,11% sua previsão de inflação.

Sobre o crescimento da economia brasileira, os analistas mantiveram a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) estável em 4,81% na semana passada. Pela previsão do mercado, a taxa básica de juros se manterá em 2% em 2020. Para o ano que vem, a projeção para a Selic está em 2,75%.