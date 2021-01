Mercado reduz expectativa para o PIB em 2021

Na primeira edição de 2021 do Relatório Focus, divulgada pelo Banco Central, nesta segunda-feira, 4, os economistas do mercado financeiro estimaram o Produto Interno Bruto (PIB) do ano em 3,4%, 0,09 ponto porcentual a menos do que na semana anterior, ainda em 2020. Para 2022 a expectativa é de crescimento de 2,5%.

A projeção dos economistas para a Selic deste ano é de que a taxa básica de juros encerre 2021 a 3%, contra 3,13% na mediana das projeções da semana anterior, indo a 4,50% no fim de 2022. A taxa fechou 2020 na mínima histórica de 2%.

Em relação ao IPCA, índice que mede a inflação oficial do País, o mercado se manteve pessimista. A estimativa agora é de alta de 4,38% em 2020. A pesquisa anterior projetava inflação de 4,39%. Para 2021, a expectativa para inflação passou de 3,34% para 3,32%.