Mercado reduz projeção do PIB de 2020 para 2,23%

Equipe BR Político

Caiu a estimativa do PIB brasileiro para 2020. Analistas do mercado reduziram de 2,3% para 2,23% a projeção para o ano, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 17. Para 2021, 2022 e 2023, a expectativa do PIB se mantém em 2,50%.

Mesmo com a queda, o valor ainda está abaixo do centro da meta de 4% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM), com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. A divulgação oficial do PIB do quarto trimestre e do ano passado fechado será divulgado pelo IBGE no dia 4 de março.

Já para a inflação, os analistas reduziram o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,25% para 3,22%. Esta é a sétima redução consecutiva. Para 2021, o índice foi mantido em 3,75%. Para 2022 e 2023, em 3,50%.