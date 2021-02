Mercado segue com pé atrás depois de reunião de Guedes com Pacheco e Lira

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um almoço com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para tentar costurar um acordo em torno da volta do auxílio emergencial. Há um consenso que o benefício precisa voltar a ser pago por conta dos efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia. Mas a reunião não selou que tipo de acordo será feito.

O mercado tinha grande expectativa pela conversa por temer que o governo acabe abrindo mão em demasia do rigor fiscal para pagar o novo auxílio emergencial. Com Jair Bolsonaro caindo nas pesquisas e com Lira e Pacheco pressionando orla volta do auxílio, existe o receio de o governo ceder demais em nome de um populismo eleitoral.

Além disso, há críticas em relação ao tom do pronunciamento feito pelos três depois do almoço de hoje. A maior queixa é de que a fala é muito dispersa, uma espécie de carta de intenções. Mas a formatação concreta – e o eventual risco fiscal – não são detalhados. A insatisfação com a fala se refletiu na queda da Bolsa em São Paulo.