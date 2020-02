Mercado segue turbulento e já abre em forte queda

Menos de uma hora após sua abertura e o mercado já tem mais um dia muito difícil. Depois de ter uma queda de 7% ontem, a Bolsa já apresenta queda acima de 1,5 %. A cotação do dólar também já disparou mais uma vez, batendo em R$ 4,47 pouco antes das 11 horas da manhã.

O efeito do coronavírus se espalhando rapidamente pelo mundo e chegando ao Brasil (que teve ontem seu primeiro caso registrado) combinado com as incertezas sobre a política interna têm provocado o estrago no mercado nos últimos dois dias. A expectativa é pela reação do governo a essa situação e o que será capaz de fazer para tentar reverter esse efeito hoje ou nos próximos dias.

A queda de ontem da Bolsa foi a maior desde o chamado “Joesley Day”, quando a Bolsa despencou 8,80% por causa do escândalo da JBS envolvendo o governo de Michel Temer.