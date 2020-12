Mercado sobe para 4,21% projeção de inflação no ano

Relatório Focus publicado nesta segunda-feira, 7, pelo Banco Central trouxe mais uma alteração na projeção – a décima seguida – dos agentes do mercado financeiro para a inflação do ano. Pelo novo ajuste, a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 4,21%, acima da meta central, de 4%. Na semana passada a expectativa era de 3,54%.

Para o próximo ano, o mercado financeiro baixou de 3,47% para 3,34% sua previsão de inflação.

Além disso, os economistas do mercado ainda baixaram as expectativas para o tombo da economia no ano. Nesta semana, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) passou de 4,50% para 4,40%. Foi a quinta melhora consecutiva do indicador.

Para 2021, a estimativa para o PIB saiu de 3,45% para 3,50%.

A projeção para a Selic segue estável, com expectativa de que a taxa de juros de mantenha em 2%. Também não houve alteração na projeção para o próximo ano, que segue em 3%, ou seja, com expectativa de alta.

Já para o dólar, a projeção para a taxa de câmbio no fim de 2020 caiu de R$ 5,38 para R$ 5,22. Para o fechamento de 2021, a estimativa foi de R$ 5,20 para R$ 5,10 por dólar.