Mesmo abertos, shoppings veem vendas desabarem

Apesar de abertos, os shoppings da cidade de São Paulo vivem uma situação de penúria. Reportagem do Estadão deste sábado, 27, mostra que a reabertura permitida pelo governo do Estado e pela prefeitura ajudaram pouco na situação das vendas. Dependendo do setor, as lojas estão vendendo entre 15% e 20% apenas do que conseguiram no mesmo período do ano passado. Com limitação de tempo, sem abertura do setor de alimentação e de lazer, não acontece nada nos shoppings”, afirma o presidente da Associação de Lojistas de Shoppings (Alshop), Nabil Sahyoun. Ele ainda afirma que a redução no horário de funcionamento também prejudica as vendas.