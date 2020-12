Mesmo com aumento de casos, Doria reabrirá escolas na fase vermelha

Seguindo o que foi feito em outros países, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta quinta-feira, 17, que vai incluir as escolas na lista dos serviços essenciais. Com isso, as instituições poderão permanecer abertas mesmo em cidades que estejam na fase vermelha, pior etapa do plano de reabertura.

Como é hoje, escolas públicas e provadas só podem funcionar na fase amarela, a que todas as regiões paulistas estão agora

A decisão acompanha a mudança feita por países europeus durante a segunda onda da pandemia. França, Alemanha, Reino Unido e Portugal, por exemplo, fecharam bares, restaurantes e parte do comércio, mas permitiram que as escolas continuassem funcionando.

Com essa mudança, mesmo que haja aumento de casos de coronavírus no início de 2021, as escolas poderão iniciar o ano letivo em fevereiro com parte dos alunos presencialmente. Deve ser mantida a regra de que as escolas só podem receber 35% dos alunos.