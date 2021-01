Mesmo com ausência de 51% MEC avalia que Enem na pandemia foi um sucesso

Mesmo com a ausência de 2.842.332 de estudantes, o equivalente a 51,5% dos inscritos, o Ministério da Saúde avaliou que a realização do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, ocorrido no domingo, 17, em meio à pandemia da covid-19, foi um “sucesso”.

O índice de ausências foi recorde. Até então, a maior taxa de faltas havia sido registrado em 2009, com 37,7%.

O chefe do MEC, Milton Ribeiro, atribui o não comparecimento ao medo da contaminação pelo novo coronavírus e também a um trabalho da “mídia” contra o exame que é a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil. “Qualificamos como sucesso porque, no meio de uma crise, numa pandemia, nós conseguirmos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura, para mim, foi um sucesso. Estamos em situação de calamidade. Ainda por cima temos uma questão política de mídia contra, falando e criticando a realização do exame. Nesse ponto, acredito que foi um sucesso. Para os alunos que puderam fazer a prova, foi um sucesso”, disse em coletiva de imprensa na noite de ontem.

O ministro não citou, entre os possíveis motivos de ausência, o fato de que alguns candidatos relataram que foram impedidos de fazer a prova por lotação das salas reservadas para a aplicação do exame.

A alocação dos candidatos por sala é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que havia assegurado ter espaços o suficiente para que todos os 5,7 milhões de inscritos fizessem a prova com segurança.

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, que também participou da coletiva, afirmou que o órgão ainda vai analisar os motivos da abstenção.

No total, foram cerca de 20 ações na Justiça tentando adiar a realização do Enem por conta dos riscos de aglomerações na pandemia. O governo ganhou a maioria. Não houve provas em apenas 58 cidades brasileiras. A maioria no Amazonas, onde a saúde pública entrou em colapso. A Justiça e o governo local suspenderam a realização do exame. São 160.548 amazonenses inscritos.