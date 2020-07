Mesmo com derrota, Bolsonaro tenta faturar com aprovação do Fundeb

Apesar de a PEC de renovação e ampliação do Fundeb aprovada na noite de terça-feira, 21, na Câmara ser considerada uma derrota para o governo, o presidente Jair Bolsonaro tentou faturar com o resultado da votação. Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também tentou atrelar o resultado da votação ao governo.

No primeiro turno, o texto-base foi aprovado por 499 votos a favor e 7 contrários. Eram necessários pelo menos 308 votos para passar a PEC. No segundo turno, o texto-base foi aprovado por 492 votos a favor e 6 contrários. Nos dois turnos, os votos contrários foram dados apenas por debutados bolsonaristas.

Em publicação no Facebook, o presidente escreveu: “Um Governo que faz na Educação. Transformamos o FUNDEB em PERMANENTE, aumentamos os RECURSOS e o colocamos na CONSTITUIÇÃO”, escreveu Bolsonaro.

O governo esteve afastado dos debates para construção do novo Fundeb e, nos últimos dias, trabalhou para desidratar o texto de relatoria da deputada Dorinha Seabra (DEM-TO). Apenas no último sábado, o Planalto enviou a alguns líderes uma proposta alternativa que previa a inclusão de um dispositivo para destinar parte dos 20% repassados pela União ao fundo à transferência direta de renda para famílias com crianças em idade escolar.