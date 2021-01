Metade da bancada do PSOL defende candidatura independente

Cinco dos dez deputados do PSOL não querem saber de votar em Baleia Rossi (MDB-SP) no primeiro turno da eleição para presidência da Câmara. Em carta publicada no site da deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), os parlamentares defendem voto para derrotar Arthur Lira (PP-AL) no segundo turno, mas querem um candidato de esquerda no primeiro.

“Derrotar o candidato de Jair Bolsonaro é uma das tarefas indispensáveis desta eleição”, afirmam, frisando que Lira não terá “nenhum voto da bancada do PSOL. “Mas isso pode ser feito no segundo turno, optando por apoiar – em melhores condições para afirmar elementos de uma agenda de esquerda – o candidato que contra ele disputar”, argumentam. “Defendemos a construção de uma candidatura independente, com compromissos nítidos em favor do impeachment e do enfrentamento à crise, combatendo o bolsonarismo e o ultraliberalismo.”

A nota é assinada por Talíria, Auréa Carolina (MG), Glauber Braga (RJ), Ivan Valente (SP) e Luiza Erundina (SP).