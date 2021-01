México aprova uso emergencial de vacina de Oxford

Quarto país do mundo com mais mortos pela covid-19, o México aprovou, na segunda-feira, 4, o uso emergencial da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford contra o novo coronavírus. O imunizante da Pfizer tinha sido a única aprovada para uso no México, até que autoridades regulatórias do país autorizaram o uso da vacina da AstraZeneca.

“Muito boa a notícia da aprovação emergencial da vacina da AstraZeneca! Com ela, começará em breve a produção no México!”, afirmou o secretário de Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, em sua conta no Twitter.

O México tem cerca de 1,45 milhão de casos de coronavírus e 127.757 mortes.