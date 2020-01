MG: Sobe para 53 o número de mortes por causa da chuva

Equipe BR Político

Já chega a 53 o número de mortos por causa das chuvas que atingem Minas Gerais. 101 cidades estão em estado de emergência no Estado. De acordo com último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, na terça-feira, 28, 28.893 pessoas estão desalojadas e outras 4.397 perderam suas casas. As chuvas intensas começaram na última sexta, 24.

Na noite de ontem, em apenas três horas, a precipitação na região central de Belo Horizonte chegou a 53,5% da média histórica de 329 milímetros esperado para os 31 primeiros dias do ano.