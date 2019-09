Temer diz que nomeação de Lula teria evitado impeachment

Equipe BR Político

O presidente Michel Temer afirmou na noite de segunda, 16, que se o ex-presidente Lula tivesse sido nomeado para a Casa Civil na gestão de Dilma Rousseff, não teria havido o impeachment. “Se ele (Lula) fosse chefe da Casa Civil, é muito provável, ele tinha bom contato com o Congresso Nacional, que não se conseguiria fazer o impedimento, não se conseguiria fazer o impeachment”, disse Temer. “Disso, eu não tenho dúvida.”

A posse acabou suspensa pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, após o então juiz Sergio Moro divulgar uma conversa em que Dilma dizia a Lula que enviaria o termo de posse para o ex-presidente – o que foi interpretado, à época, como uma tentativa de impedir uma eventual prisão do petista.

O ex-presidente comentou uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo que mostrou uma conversa entre ele e Lula, gravada no mesmo dia em 2016. No telefonema, segundo o jornal, Lula pedia reaproximação entre o governo e o MDB, e Temer responde que eles sempre tiverem “bom relacionamento”. Segundo Temer, a gravação seria prova de que ele teria trabalhado para a permanência da presidente no cargo, informa o Estadão.