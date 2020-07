Michelle Bolsonaro afirma que testou negativo para coronavírus

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmou na manhã deste sábado, 11, que o resultado de seu exame e de suas filhas Laura, de 9 anos, e Letícia Firmo, de 17 anos, para a covid-19 foi negativo. Nas redes sociais, a esposa do presidente Jair Bolsonaro publicou seu teste com o resultado “não detectado” para o vírus.

“Minhas filhas e eu testamos negativo para a covid-19. Agradeço as orações”, escreveu. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira, 7, a confirmação de seu diagnóstico de contaminação pelo novo coronavírus. Depois do anúncio, ao menos 13 ministros, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, que esteve com o presidente, testaram negativo para a doença.