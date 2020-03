Michelle pede que população ‘auxilie’ membros do grupo de risco

A primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu que a população se disponha a ajudar membros do grupo de risco do coronavírus fazendo “tarefas simples” em seus lugares. Em vídeo compartilhado em suas redes sociais, ela cita que pessoas idosas, acima dos 60 anos e com problemas prévios tendem a desenvolver o estágio mais grave da doença e que precisam de “suporte solidário”. “Precisamos usar de toda nossa empatia para ajudar o próximo. Estendam suas mãos para auxiliar sua família, amigos, comunidade, nossos irmãos em Cristo”, disse, pedindo para que se vá ao supermercado e a farmácia no lugar dos mais velhos.