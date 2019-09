Michelle terá agenda agitada em NY

Equipe BR Político

Diferentemente da agenda do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser restringir apenas ao discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU e a um jantar com o presidente do EUA, Donald Trump, a primeira-dama Michele Bolsonaro terá uma agenda movimentada em Nova York. Como você leu no BRP, ela faz parte da comitiva que na segunda-feira, 23, viaja de Brasília para a cidade norte-americana.

A programação inclui um encontro com cônjuges de chefes de Estado e uma reunião bilateral com a primeira-dama da República Dominicana, Candida Montillo de Medina. Na terça-feira, 24, dia do discurso de Bolsonaro na ONU, Michelle ainda participará de um encontro promovido pelo Unicef, fundo da ONU para a infância, de acordo com o Globo.