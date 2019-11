Mídia internacional repercute ‘fracasso’ de leilão

Equipe BR Político

A mídia internacional repercutiu o resultado do leilão do petróleo realizado na manhã desta quarta, 6. Apenas dois dos quatro campos ofertados receberam ofertas. Para o Financial Times, o leilão “fracassou”.

“Desastre total é a melhor forma de descrever o que aconteceu nesta manhã”, disse Ross Lubetkin, chefe-executivo da consultora Welligence Energy Analytics à Bloomberg. “Nenhuma grande companhia participar é um fracasso gritante”, completou.

O New York Times destacou o “pouco interesse” pelas áreas de exploração do petróleo. A publicação disse que apesar de algumas das maiores companhias de petróleo terem se interessado inicialmente, poucas realmente fizeram parte do leilão.

O The Washington Post ressaltou que o leilão trará $17 bilhões para uma economia “lenta”. O jornal disse ainda que o resultado “decepcionou as autoridades, que esperavam atrair mais investimentos”.