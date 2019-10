Mike Pompeo confirma apoio dos EUA ao Brasil na OCDE

Equipe BR Político

O dia começou com a preferência dos Estados Unidos pela Argentina e Romênia como novos membros da OCDE em carta enviada pelo país à entidade, seguiu à tarde com a oposição dizendo que o amor do presidente Jair Bolsonaro por Donald Trump não era correspondido e, agora à noite, vai se aproximando de seu final com o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, declarando que o país mantém seu apoio à entrada do Brasil no grupo dos mais ricos.

Pompeo afirmou que o documento vazado não representa a posição americana com precisão. “Nós somos apoiadores entusiasmados do ingresso do Brasil nesta importante instituição e os EUA farão grandes esforços para apoiar a adesão brasileira”, tuitou.

The leaked letter does not accurately represent the United States’ position with respect to OECD enlargement. We are enthusiastic supporters of Brazil’s entry into this important institution and the United States will make a strong effort to support Brazil’s accession. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 10, 2019

Em comunicado, um porta-voz da área assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano disse também que o país “continua a manter a declaração” de 19 de março, quando Trump “afirmou claramente o apoio ao Brasil para iniciar o processo e se tornar um membro pleno da OCDE”, informa o Estadão.

O governo brasileiro não demonstrou surpresa com a falta do Brasil na carta americana e amenizou a situação. Bolsonaro afirmou que a entrada do País no grupo “não depende só de Trump” e que Romênia e Argentina estavam na frente na ordem de ingresso. “Daqui a um ano, um ano e pouco estaremos dentro da OCDE, se Deus quiser”, disse nesta quinta-feira, 10, em sua tradicional live.