Milícias digitais contra Freixo

O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) afirmou hoje que está sendo alvo de ataques das “milícias digitais” por tentar barrar a nomeação de um aliado político de Jair Bolsonaro para o comando da Polícia Federal.

“As milícias digitais estão a todo vapor. Está circulando nos grupos de zap bolsonaristas calúnias contra mim porque estou lutando contra a nomeação de um amigo do clã para comandar a PF. Não me intimido. Ao contrário de vocês e da família Bolsonaro, quero a PF forte e independente”, disse Freixo no seu Twitter.