Militares da FAB também vão passar por quarentena

Equipe BR Político

Além das 29 pessoas vindas de Wuhan, na China, os militares envolvidos no resgate dos brasileiros também vão ter de passar por período de quarentena na volta ao Brasil. Os aviões da FAB saíram nesta quarta-feira, 5, de Brasília, com destino à cidade chinesa epicentro do surto de coronavírus.

“E o pessoal chegando, inclusive nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então, é responsabilidade acima de tudo trazendo esse pessoal de lá para cá”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada.

O Ministério da Saúde já havia anunciado que os repatriados passariam por quarentena de 18 dias, na base aérea de Anápolis (GO). Bolsonaro não confirmou se os militares também passarão pela quarentena na base em Anápolis, ou se em outro local.