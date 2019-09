Militares se reaproximam de Bolsonaro

Equipe BR Político

A crise ambiental na Amazônia serviu para reaproximar os militares de Jair Bolsonaro, segundo informa a Coluna do Estadão. O grupo tinha se distanciado do presidente depois das trombadas ocorridas dentro do governo e que resultaram na saída, por exemplo, do general Santos Cruz do ministério de Bolsonaro.

Como qualquer risco à soberania da Amazônia é sempre muito mal visto pelos militares brasileiros, o tom da fala de dirigentes internacionais sobre a região uniu outra vez o grupo com o presidente, que compartilha da mesma visão de proteção.