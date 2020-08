O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou em suas redes sociais que está livre do coronavírus. Ele, que havia testado positivo para a doença no último dia 20 de julho, disse ter feito exames na última quinta-feira e que eles deram negativo. “Minha gratidão a Deus, à dedicada equipe que me acompanhou nesse tempo e às orações e apoio que recebi de todos. Na próxima semana retorno às atividades”, afirmou

https://twitter.com/mribeiroMEC/status/1291849276264505345.