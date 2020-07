Milton Ribeiro diz que testou positivo para covid-19

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou que testou positivo para coronavírus nesta segunda-feira, 20. Pelas redes sociais, Ribeiro afirmou que recebeu o resultado positivo na manhã de hoje. “Já estou medicado e despacharei remotamente”, escreveu.

Ribeiro tomou posse há menos de uma semana e já engrenou no olho do furacão de uma disputa entre Planalto e Congresso sobre a contribuição da União no texto da PEC que renova o Fundeb. O início da discussão para a votação da proposta na Câmara está previsto para esta segunda, mas enfrenta resistência do governo, que tenta articular mais um adiamento com o argumento de que Ribeiro precisa conhecer melhor o tema e participar da discussão.