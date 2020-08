Milton Ribeiro mantém ‘xodó’ olavista na Secretaria de Alfabetização

Um dos principais “xodós” olavistas no Ministério da Educação foi convidado pelo novo ministro da pasta, Milton Ribeiro, para permanecer no cargo. Ribeiro informou por meio de seu Twitter que convidou Carlos Nadalim para continuar a frente da Secretaria de Alfabetização do MEC.

Nadalim é um dos “sobreviventes” do ministério no governo de Jair Bolsonaro. Entrou na secretaria ainda na gestão Vélez Rodrigues, passou pela “balbúrdia” de Abraham Weintraub e continuará no cargo com Milton Ribeiro. Ele chegou a ser cotado para assumir como ministro recentemente, mas acabou preterido por Ribeiro.