Milton Ribeiro será anunciado como novo ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro indicou Milton Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana ligado à Universidade Mackenzie, para assumir o Ministério da Educação nesta sexta-feira, 10. Ribeiro, que tem doutorado em educação, teria aceitado o convite do presidente, que anunciou hoje pelas redes sociais o nome para novo ministro da Educação. “Indiquei o Professor Milton Ribeiro para ser o titular do Ministério da Educação”, escreveu Bolsonaro no Facebook.

Ribeiro é o nome do “paulista” citado por Bolsonaro ao se referir aos candidatos ao cargo no MEC, vago há mais de 20 dias, desde a saída de Abraham Weintraub. Ele é graduado em teologia e direito, tem mestrado em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2001) e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo (2006), segundo seu currículo na plataforma Lattes. Já foi vice-reitor da Universidade Mackenzie.

Apesar de ser pastor, Ribeiro não é consenso na bancada evangélica, que apoiava o nome reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) Anderson Ribeiro Correia para a Pasta. O nome do teólogo foi defendido pelo minsitro da Justiça, André Mendonça, que faz parte da mesma igreja que Ribeiro, e pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.

Ribeiro integra a Comissão de Ética Pública da Presidência, nomeado por Bolsonaro no ano passado.