Milton Ribeiro tem livro com críticas à Igreja Católica

Não seria uma nomeação de Jair Bolsonaro sem sua dose de polêmicas. As primeiras que aparecem sobre o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, podem colocar o mandatário do MEC em choque com grupos católicos que apoiam o presidente. Em um livro intitulado “Liberdade religiosa: uma proposta para debate”, Ribeiro faz críticas à Igreja Católica e critica inclusive o feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida.

“Qual a razão que sustentaria instituir um feriado nacional dedicado a um ícone religioso, denominado Padroeira do Brasil, em que cidadãos brasileiros dos mais diferentes matizes religiosos são obrigados, por força legal, a fechar seus estabelecimentos comerciais, vendo-se privados do acesso a serviços públicos, ainda que não tenham a mesma crença?”, escreve Ribeiro.

O novo ministro, que é pastor presbiteriano, ainda diz que as relações entre o catolicismo e o Estado brasileiro trouxeram prejuízo para as demais religiões, em especial os evangélicos. Dentre os defensores da nomeação de Ribeiro, está o ministro da Justiça, André Mendonça, que professa a fé evangélica. A ala olavista do governo, formada por alunos do “guru” Olavo de Carvalho, tem ligações fortes com uma ala tradicionalista da Igreja Católica.