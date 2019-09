Minha Casa, meu FGTS

Equipe BR Político

Com o Orçamento apertado, o noticiário segue coalhado de malabarismos tentados pelo governo e pela Comissão Mista de Orçamento para conseguir verbas para bancar programas e gastos sociais. Nesta quarta, reportagem do Estadão mostra que a falta de recursos deve levar o governo a delegar a totalidade dos gastos com o Minha Casa, Minha Vida, ao FGTS.

Hoje, 90% da subvenção ao programa habitacional vem do fundo, e outros 10% de recursos do Tesouro Nacional. Já foi inclusive publicada uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional permitindo que o FGTS arque com a totalidade do custo das obras do programa até o fim deste ano, mas a regra pode ser estendida também para 2020.

Com isso, fica reduzido o espaço para ampliar o limite de saques das contas do FGTS no programa de liberação desses recursos adotado pelo governo no início do semestre para destravar a economia. Esta semana começou a ser liberado o acesso ao programa Saque Certo. O trabalhador pode sacar até R$ 500 de contas inativas e um percentual do saldo no mês de seu aniversário.