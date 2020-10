‘Minha formação é sempre em defesa do direito à vida’, diz Kassio

Ao ser questionado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE) sobre o aborto, o desembargador Kassio Marques afirmou ser defensor do “direito à vida”, durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado para ingresso como ministro do Supremo Tribunal Federal, nesta manhã de quarta, 21. O parlamentar mostrou dois bonecos, um com feto de 11 semanas e outro de 18.

“Tenho razões pessoais para isso. Questões familiares, questões pessoais, experiências minhas vividas. A minha formação é sempre em defesa do direito à vida”, disse o magistrado.

O senador Major Olímpio (PSL-SP) citou menções ao aborto na legislação dos Estados Unidos feitas por Marques em sua dissertação de mestrado. “Por que o senhor entendeu adequado mencionar decisão que legaliza o aborto, em tese que trata do acesso à saúde?”, questionou.

O sabatinado disse que a palavra aborto aparece duas vezes em sua pesquisa para levar o entendimento de um autor, Ronald Dworkin, sobre a necessidade de autorização do Judiciário local para execução do procedimento médico. “É a opinião dele, em nenhum momento estou opinando sobre isso. (…) Não se trata absolutamente sobre aborto”.