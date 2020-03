Ministério confirma terceiro caso de coronavírus, quarto caso aguarda contraprova

Equipe BR Político

O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta quarta-feira, 4, o terceiro paciente com Covid-19 no País. O caso é de um homem colombiano de 46 anos que mora em São Paulo e voltou da Europa no dia 29. O homem havia passado pela Espanha, Itália, Áustria e Alemanha e foi atendido nesta quarta-feira, 4, no hospital Albert Einstein, com sintomas da doença. Além desse, um quarto caso de contaminação está aguardando a contraprova do Instituto Adolf Lutz, como noticiou a editora do BRP Vera Magalhães no início da tarde desta quarta.

A paciente fez um exame que testou positivo pelo laboratório Fleury, que não está ainda entre os credenciados para fazer o teste, de acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A paciente é uma menina de 13 anos que viajou a Portugal e à Itália e durante a viagem foi internada em um hospital no norte do país italiano por lesão em um ligamento. No domingo, 1, ela retornou ao Brasil.

A menina não apresentou sintomas do novo coronavírus, mas foi ao hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para fazer o teste na segunda-feira, 2. De acordo com o ministro da Saúde, o laboratório em que foi feito o exame adota o mesmo padrão do ministério e do hospital Albert Einstein, onde os outros três casos foram inicialmente identificados. “Temos uma grande probabilidade de ser confirmado pelo Aldolf Lutz”, afirmou Mandetta durante entrevista coletiva para atualizar a situação sobre o coronavírus no Brasil.