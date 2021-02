Ministério da Cidadania pode ficar com o Republicanos

Com o deputado Arthur Lira (PP-AL) eleito para o comando da Câmara, já começam as movimentações políticas para que os partidos do Centrão ocupem novos espaços no governo. Na iminente reforma ministerial que Jair Bolsonaro deverá fazer nas próximas semanas para acomodar os aliados, o Republicanos deve receber o Ministério da Cidadania.

Se a articulação vingar, o nome favorito para o cargo é o do deputado federal Márcio Marinho (BA), que é pastor e próximo politicamente do presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira (SP).

A pasta hoje é comandada por Onyx Lorenzoni (DEM), que deverá ser deslocado para a Secretaria Geral da Presidência.