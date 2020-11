Ministério da Economia diminui projeção de queda do PIB para 4,5%

O Ministério da Economia revisou nesta terça-feira, 17, a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) para 2020 e diminuiu para uma expectativa de queda de 4,5%. A recessão esperada na última estimativa da Secretaria de Política Econômica da Pasta era de uma redução de 4,7% do PIB do País.

Segundo o documento, a projeção mais otimista se deu por conta de “resultados positivos dos principais indicadores mensais do IBGE. Pode-se destacar também o desempenho esperado para a agricultura que, segundo estimativa do IBGE, deverá atingir safra recorde, crescendo 4,4% em relação ao ano de 2019.”

Para 2021, a equipe econômica espera uma recuperação acelerada com projeção de crescimento de 3,2%, estimativa mantida em relação ao último relatório. Para os anos seguintes, a estimativa também continuou a mesma. Em 2022, 2023 e 2024 a projeção de alta no PIB é de 2,5% a cada ano.

No último relatório Focus do Banco Central, analistas de mercado estimavam queda de 4,66% do PIB em 2020 e crescimento de 3,31% em 2021.