Ministério da Economia prevê déficit de R$ 828,6 bi neste ano

Balanço divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo Ministério da Economia prevê que as contas públicas do Brasil devem registrar déficit de R$ 828,6 bilhões neste ano, o equivalente a 12% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo a Pasta, a expectativa é que a dívida pública do País alcance 98,2% do PIB até o fim de 2020, devido às medidas econômicas de combate aos efeitos do coronavírus. A projeção considera os resultados das contas públicas da União, Estados e municípios.

Segundo os dados do Ministério, as ações contra a pandemia com impacto direto nos cofres federais chegam a R$ 521,3 bilhões, já considerando a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 por dois meses. O benefício é a ação do governo federal com maior impacto, fiscal, estimado de R$ 254,2 bilhões, durante a pandemia até agora.