Ministério da Justiça exonera delegada da Lava Jato

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, exonerou nesta sexta-feira, 26, a delegada Érika Marena. Indicada por Moro, ela estava desde o começo do governo no posto de chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. A demissão está publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Pelo Twitter, o procurador da República e chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, lamentou a demissão. Ele destacou a dedicação de Érika e disse que ela “é uma das melhores policiais federais” que já conheceu. “Como cidadão, lamento sua exoneração do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, onde vinha fazendo ótimo trabalho”, lamentou.