Ministério da Justiça vai discutir criação de vagas no sistema penitenciário

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária irá se reunir na próxima quinta-feira, 23, para discutir a criação temporária de vagas no sistema penitenciário. A ideia é estudar a permissão para a utilização de estruturas temporárias para aprimorar as rotinas de separação de presos novos (prisões em flagrante), sintomáticos e os que necessitam de atendimento médico. As estruturas seriam semelhantes aos hospitais de campanha que estão sendo utilizados em algumas localidades. Outro assunto na pauta é a apresentação da resolução que trata de visitas por meio de videoconferência nas unidades penitenciárias brasileiras.