Ministério da Saúde: 1.016 óbitos e 45.482 novos casos de coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 1, o registro de 1.016 mortes pela covid-19, nas últimas 24h, e de 45.482 novos pacientes infectados pela doença. No total, o número de casos no Brasil se elevou para 1.447.523. Mais cedo, informações do consórcio da imprensa com secretarias estaduais de saúde revelaram que o País ultrapassou a marca de 60 mil mortos pelo novo coronavírus.

“Embora o número (de casos) seja elevado, tem um número de óbitos, fase mais triste da doença, se mantendo em um ‘platô’, embora elevado, mas em um platô”, afirmou o secretário de Vigilância Sanitária, Arnaldo Correia de Medeiros.