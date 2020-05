Ministério da Saúde: 16.508 mortos e 347.398 infectados de covid-19

O Ministério da Saúde informou na noite de sábado, 23, que o Brasil tem 16.508 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 347.398 pessoas contaminadas. O País segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que acumula mais de 1,6 milhão de infectados, segundo dados compilados pela plataforma da Universidade Johns Hopkins até as 19h de ontem.

Na lista de países com mais mortes acumuladas, o Brasil ocupa a sexta posição. Só fica atrás de Estados Unidos (96.802), Reino Unido (36.757), Itália (32.735), Espanha (28.678) e França (28.218). Em todo o mundo, a covid-19 já infectou 5,2 milhões de pessoas, causando a morte de 340 mil delas, também de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Depois do início do surto na China em dezembro, pico na Europa e nos Estados Unidos em março e abril, a América do Sul passou a ser considerada o novo epicentro da doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS).