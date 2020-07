Ministério da Saúde agora diz que não tem obrigação de entregar respiradores

Um documento da reunião do Centro de Operações de Emergência (COE) do Ministério da Saúde mostra que a Pasta mudou a orientação sobre compras contra a covid-19, transferindo a responsabilidade para Estados e municípios depois de descumprir promessas de entregas de testes de diagnóstico, leitos de UTI, respiradores e equipamentos para proteção individual, em pleno avanço da pandemia, informa o Estadão.

A mudança de discurso foi registrada na ata da reunião que ocorreu no dia 17 de junho, quando Eduardo Pazuello já era ministro interino. O documento sugere “deixar claro” que o ministério “não tem a responsabilidade de fornecer respiradores e EPI (equipamentos para proteção individual)”.

“Isso ocorreu devido à atual conjuntura da emergência de a falta de atendimento no mercado, porém hoje já estamos com um panorama mais estabilizado, possibilitando aos Estados usarem suas verbas destinadas a esta emergência para aquisição”, registra a ata, que não diz de quem partiu a orientação. O Estadão apurou, no entanto, que teria sido feita por auxiliares de Pazuello.

Representantes de Estados e municípios têm reclamado que o Ministério, além de descumprir promessas de compras, não coordenou a aquisição nacional de insumos estratégicos, como medicamentos usados em UTI para sedar e intubar pacientes graves. Há registros de avisos à Pasta da falta de medicamentos necessários para o procedimento em Estados e sobras de cloroquina desde maio.