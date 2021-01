Ministério da Saúde amplia vagas do ‘Mais Médicos’ no interior do Amazonas

O Ministério da Saúde autorizou, nesta quarta-feira, 27, a ampliação “emergencial e temporária” de 15 vagas no Programa Mais Médicos para atender municípios do interior do Amazonas. A medida ocorre para tentar diminuir os efeitos do colapso da saúde pública no Estado e está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira, 26.

No último dia 19, o governo já havia liberado 72 vagas adicionais no programa para atuação em Manaus. A ampliação é válida por um período improrrogável de um ano.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está em Manaus desde o último fim de semana. Essa é a segunda viagem dele à região neste ano. Ainda sem data de retorno à Brasília prevista, a viagem ocorreu depois que a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de inquérito contra o general para investigar sua atuação no colapso de saúde na capital do Amazonas.