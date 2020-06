Ministério da Saúde anuncia acordo para produção de vacina

O Ministério da Saúde anunciou neste sábado que chegou a um acordo para a produção e distribuição de vacinas contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela universidade de Oxford, no Reino Unido. O acordo com a instituição de ensino e com a AstraZeneca prevê que prevê que serão adquiridos lotes do medicamento e ainda haverá a transferência de tecnologia. “Se demonstrada eficácia, serão 100 milhões de doses à disposição da população brasileira”, afirma o Ministério da Saúde em comunicado sobre a parceria”, diz a pasta.

O País entrará já na fase de testes. assumindo riscos com a pesquisa. “Ou seja, será paga pela tecnologia mesmo não tendo os resultados dos ensaios clínicos finais”. A compra será ampliada caso a eficácia seja comprovada. O custo inicial na fase de testes será de US$ 127 milhões, com 30,4 milhões de doses da vacina. A perspectiva é que elas sejam entregues entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem.