Dados do Ministério da Saúde informam que o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 1.141 mortes por covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais da doença chega a 54.971. Foi o terceiro dia seguido com mais de mil mortes confirmadas. O número de infectados foi de 39.483, levando o total de doentes para 1.228.114.