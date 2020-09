Dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira, 16, apontam que o Brasil teve mais uma vez menos de mil mortes diárias registradas por covid-19. Foram, de acordo com dados da pasta, mais 987 óbitos de pacientes com coronavírus. No total, o governo contabiliza 134.106 vidas pedidas.

Foram também registrados mais 36.820 novos casos da doença. O ministério registra no total 4.419.083 infectados, sendo 3.720.312 (84,2%) recuperados.