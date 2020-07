Ministério da Saúde autoriza repasse de R$ 120 mi a fundo de Estados

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 120,231 milhões aos Fundos de Saúde dos Estados para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) em portaria de edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 28.

O valor será transferido em parcela única do Fundo Nacional de Saúde aos Estados e Distrito Federal. A portaria assinada pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, já indica o valor que será destinado a cada município. A autorização do repasse vem na semana seguinte a pressões e à divulgação de uma auditoria do tribunal de Contas da União (TCU) que revelou que o Ministério da Saúde gastou apenas cerca de 30% do dinheiro prometido para enfrentar a covid-19 desde março.