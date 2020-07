De acordo com dados do Ministério da Saúde deste domingo, 12, o País teve, nas últimas 24 horas, 24.831 novos registros de contaminação pela covid-19 e 631 novas mortes pela doença. No acumulado, o Brasil já tem 1.864.681 de casos do novo coronavírus e 72.100 mortes. Nas últimas quatro semanas, o País registrou mais de 7 mil óbitos semanais pela doença, ou uma média de cerca de mil mortes por dia.