Ministério da Saúde cancela coletiva

A já tradicional coletiva do Ministério da Saúde para tratar das ações contra o coronavírus foi cancelada nesta quarta-feira, 13. A justificativa oficial é que a pasta “aguarda a pactuação da estratégia de gestão de riscos junto a estados e municípios”. Era aguardada a divulgação das diretrizes do ministério para as regras de isolamento social e eventual relaxamento das quarentenas.

Pela manhã, o ministro Nelson Teich se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O encontro veio após Bolsonaro voltar a defender o uso da cloroquina para pacientes com sintomas leves de covid-19 e dar uma “bola nas costas” do ministro ao anunciar um decreto que ampliava a lista de serviços essenciais.